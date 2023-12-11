«Мы топим почти все»: Сладков об украинском плацдарме в Крынках Военкор Сладков: российские войска топят почти все, что идет в Крынки с Днепра

Фото: МО Украины

Военный корреспондент Александр Сладков высказался об украинском плацдарме в Крынках Херсонской области и заявил, что не понимает, зачем Вооруженные силы Украины в него вцепились. Как написал журналист в Telegram-канале, его невозможно расширить до территории Крыма, поскольку необходимо создать необходимую для этого ресурса переправу через Днепр. По его словам, российские войска «топят почти все», что идет на плацдарм с правого берега реки.

Честно говоря, я не понимал и не понимаю сейчас — зачем Украине этот плацдарм в Крынках? Его невозможно расширить до Крыма, ибо переправа через Днепр необходимая для этого ресурса невозможна. Ну нельзя по воде перекинуть танки, артиллерию, тысячи людей и тонны грузов — мы утопим это в Днепре. Мы и топим почти все, что идет на плацдарм с правого берега этой великой русской реки, — заявил Сладков.

Он добавил, что Украина не может позволить себе отступление на линии фронта, как это в свое время расчетливо сделала Россия в Херсоне. Военкор подчеркнул, что Киев не решится аннулировать свой плацдарм, а Европа после этого убедится в мыслях прекратить военную помощь Украине.

Военкор Андрей Руденко в свою очередь заявил, что подразделения украинской армии могут полностью уйти с позиций на левом берегу Днепра. По его словам, это связано с большими потерями ВСУ в ходе боев на этом участке линии соприкосновения.