«Мы отступим»: Зеленский сделал внезапное заявление из-за нехватки снарядов Зеленский заявил о возможном отступлении ВСУ из-за недостатка снарядов

Нехватка снарядов, вызванная смещением внимания мирового сообщества на конфликт между Израилем и ХАМАС, может привести к отступлению ВСУ, передает Bloomberg заявление украинского президента Владимира Зеленского. По его словам, поставки сокращаются.

Фокус смещается из-за Ближнего Востока и других причин. Без поддержки мы отступим, — заявил украинский лидер.

До этого Зеленский заявил, что Вооруженным силам Украины не хватает артиллерийских снарядов из-за спецоперации, проводимой Израилем в секторе Газа. Военные склады опустели, резюмировал украинский лидер.

Кроме того, президент Украины опасается подготовки в стране массовых протестов с целью смещения его с поста главы государства. По мнению Зеленского, операция по проведению госпереворота может разрабатываться Россией. Украинский лидер пояснил, что речь идет об операции под названием «Майдан-3». При этом он не привел никаких доказательств, подтверждающих причастность к ней российской стороны.

Ранее сообщалось, что ЕС может ограничить членов объединения в праве вето, чтобы упростить вступление в него новых стран, в том числе Украины. Реформирование блока некоторые страны, включая Германию и Францию, ставят в качестве условия для его расширения.