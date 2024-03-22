«Мы не запуганы»: ЕС об ответных шагах России на изъятие ее активов Глава Евросовета Мишель: ЕС не боится ответных шагов РФ на изъятие ее активов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

ЕС не боится ответных шагов Москвы на изъятие доходов от российских активов, заявил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе. По его словам, которые приводит ТАСС, средства будут использованы для Украины.

Мы не запуганы Россией, и поэтому мы продолжаем работать, чтобы помогать Украине. Прибыль от российских активов будет использована для Украины, потому что она жертва, — заявил Мишель.

Канцлер Германии Олаф Шольц также выступил на пресс-конференции. Он заявил, что использование Евросоюзом доходов от замороженных российских активов совместимо с международным правом. Он добавил, что рассчитывает на скорое использование средств. Для этого, по его словам, уже готова правовая база.

Кроме того, Шольц утверждал, что доходы от российских активов, замороженных за рубежом, никому не принадлежат. Как отметил политик, их можно использовать для оказания военной помощи Украине.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсурдом заявления Запада о том, что доходы от российских активов никому не принадлежат и впоследствии могут быть изъяты в пользу Украины. Как отметил представитель Кремля, банки в ЕС понимают катастрофические последствия экспроприации.