«Мы не ведем войну»: Макрон отрекся от конфликта с Россией Макрон заявил, что страны Европы не ведут войну против России

Страны Европы не ведут войну против России и ее народа, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на праздновании Дня Европы в Дрездене. При этом он отметил, что Евросоюз продолжит оказывать помощь Украине. Речь Макрона транслировалась на странице Елисейского дворца в соцсети X.

Мы, европейцы, не ведем войны против России и российского народа, — сказал он.

Макрон добавил, что страны ЕС будут поддерживать Киев столько, сколько потребуется. По его словам, Европа выступает за достижение долгосрочного мира на Украине.

Мир не будет означать капитуляции Украины. Это будет мир, который выберут сами украинцы, — подчеркнул французский лидер.

Корреспондент радиостанции RTL Готье Делон-Бугар ранее рассказал, что Франция начала формировать и готовить новое разведывательное подразделение для отправки на Украину. По его словам, данные специалисты уже были задействованы в учениях НАТО и Эстонии и могут поддержать наступательные операции ВСУ.

Der Spiegel сообщил, что страны Прибалтики и Польша договорились ввести свои войска на Украину, если Россия достигнет большего результата во время продвижения в Харьковской области. Отмечается, что депутаты этих стран сообщили о своих планах немецким властям во время конференции по внешней политике и безопасности в Таллине.