«Мы не можем быть украинцами»: Джонсон высказался в стиле Кличко Джонсон посоветовал Украине не «отдавать свои территории в обмен на мир»

Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Борис Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Украина «не отдаст свои территории в обмен на мир», пишет ТАСС. Британский премьер отметил, что территория украинского государства должна быть восстановлена «до границ 24 февраля», когда началась спецоперация РФ. Джонсон подчеркнул, что Киев должен сам принимать дальнейшие решения по безопасности и суверенитету своей страны.

Это их (Украины. — NEWS.ru) кризис, и должны решать они, как поступать. Они не отдадут территории в обмен на мир, не пойдут на плохое соглашение. Украинская территория должна быть восстановлена хотя бы до границ до 24 февраля. Суверенитет и безопасность страны должны быть защищены, — заявил Джонсон.

Премьер Великобритании также выразил убежденность, что Лондон должен продолжать поддерживать Украину в оказании стратегического сопротивления РФ.

Мы не можем быть украинцами более, чем сами украинцы, — сказал Джонсон.

Виталий Кличко известен не только как мэр Киева и экс-советник третьего президента Украины Виктора Ющенко, но и автор ряда странных высказываний, которые в Сети называют «кличкизмы». Самым ярким его высказыванием считается: «В завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, не каждый может это делать».

Ранее Джонсон призвал западных партнеров готовиться к затяжному многолетнему конфликту на Украине. Политик заявил, что ситуация может растянуться на годы, но решительность Запада в поддержке Киева не должна ослабевать.