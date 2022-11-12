«Мы не холодильная камера»: на Украине отказались заморозить конфликт Секретарь СНБО Данилов заявил о невозможности заморозки конфликта на Украине на зиму

Фото: Volodymyr Tarasovukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Алексей Данилов

Украина не намерена замораживать конфликт в преддверие зимы, заявил в эфире телеканала «1+1» секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов. По его словам, перед ВСУ стоит задача отбить всю территорию страны, поэтому они продолжат наступать «независимо от погоды, независимо от времени года».

Мы не можем ничего замораживать, мы — не холодильная камера. Никакой остановки мы допустить не можем, — сказал Данилов.

11 ноября министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что после возможной паузы в боевых действиях зимой ВСУ могут быть усилены тысячами солдат, прошедшими подготовку в Великобритании. Он предположил, что зима замедлит боевые действия с обеих сторон. Резников добавил, что Киев будет использовать эти месяцы с максимальным результатом, в частности для перегруппировки, обновления и ротации подразделений.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на военнослужащего ВСУ сообщал, что у Киева возникнут большие проблемы с ведением успешных боевых действий зимой. Отмечалось, что украинской армии будет сложнее маскироваться, а российским беспилотникам — легче отслеживать огневые точки ВСУ.