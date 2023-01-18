«Мы еще увидим паломничество»: Путину предрекли новых союзников в Европе Политолог Мезюхо предрек «паломничество» европейских лидеров к Путину после победы России в СВО

Сегодня у России нет большого числа союзников в Европе, но после того, как все цели спецоперации на Украине будут достигнуты, европейские политики потянутся в Москву на прием к президенту РФ Владимиру Путину, заявил «360» политолог Иван Мезюхо. По его мнению, премьер Испании Педро Санчес преувеличил, когда заявил на форуме в Давосе, что у Путина есть много скрытых союзников в Евросоюзе. Но после победы в СВО все новь увидят паломничество среди иностранных лидеров, убежден эксперт.

Санчесу надо подумать, как жить после нашей победы в спецоперации. Потому что когда она окончится, в Москву устремятся политики разного калибра и уровня на прием к Владимиру Путину так, как это было до нее. Мы еще увидим паломничество среди европейских лидеров, — предрек Мезюхо.

Политолог отметил, что Путин действительно знаком и общается с многими ведущими политическими деятелями в западных странах, и нормально для лидера такой страны, как Россия. И было бы неплохо, если у Москвы было много союзников в Европе, добавил Мезюхо. Но на самом деле это не так, считает он.

Время показало, кто является нашим союзником, а кто нет, — констатировал Мезюхо.

Ранее премьер-министр Испании заявил, что в Европе есть политические силы, которые поддерживают политику российского президента, но сейчас предпочитают скрывать свои симпатии. Санчес не назвал имена этих политиков, но намекнул, что еще год назад они встречались с Путиным и хвалили его методы.