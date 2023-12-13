«Мы должны»: вопрос вступления Украины в ЕС поднимут на саммите Евросоюза Мишель: на саммите Евросоюза обсудят вопрос вступления Украины в ЕС

Фото: Marco Alpozzi/Keystone Press Agency/Global Look Press

На саммите Евросоюза в Брюсселе, который пройдет 14–15 декабря, будут обсуждаться вопросы принятия Украины в ЕС и выделение Киеву дополнительной помощи в размере €50 млрд, заявил глава Евросовета Шарль Мишель в письме к европейским лидерам. По его словам, которые приводит пресс-служба Европейского совета, ЕС должен будет прийти к соглашению. Если страны действительно заключат сделку, то вопреки позиции Венгрии.

24 февраля 2022 года стало поворотным моментом в истории Европы. <...> В частности, мы должны прийти к соглашению о выделении €50 млрд для ее долгосрочной стабильности. Мы также должны согласиться начать переговоры о вступлении с Украиной, дав ей таким образом необходимый сигнал и приблизив их еще больше к европейской семье, — уточнил Мишель.

Он также коснулся конфликта на Ближнем Востоке. Члены ЕС должны бороться со всеми формами ненависти, антисемитизма, нетерпимости, расизма и ксенофобии, включая антимусульманскую ненависть, уверен Мишель.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европейский союз не готов и не может принять в свои ряды Украину. Он указал, что на это есть несколько причин, одна из которых — коррумпированность страны. Более того, отметил политик, отчеты об условиях, которые выполнил Киев, являются ложью.

Премьер добавил, что он и его страна не будут способствовать «плохому решению» принять в ЕС Украину. В качестве еще одного минуса политик привел в пример богатый сельскохозяйственный сектор Украины. Орбан объяснил, что если открыть ему дорогу в систему Европы, то он разрушит ее «на следующий день» и последствия будут ужасными.