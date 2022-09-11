Зеленский: зима определит будущее Украины Зеленский заявил, что зима станет переломным моментом для Украины

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что зима станет переломным моментом для страны, который определит ее судьбу на ближайшие годы. Он уверен, что Украина сможет вернуть себе территории, находящиеся под контролем Вооруженных сил России, уже в ближайшие месяцы, передает Telegram-канал «Политика страны».

Я считаю, что эта зима – переломная, и она может привести к быстрой деоккупации Украины. Мы видим, как они бегут на некоторых направлениях. Будь мы немного сильнее оружием, мы бы деоккупировали быстрее. Мы должны успеть. Потому что тогда будет страшно, — поделился Зеленский.

Также он рассказал, что финансовая помощь и поставки оружия на Украину будут постепенно снижаться. Несмотря на это, власти страны будут продолжать требовать от своих западных партнеров как можно больше вооружения.

Ранее секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что страну ожидает тяжелая зима, если возникнут трудности с получением электроэнергии с Запорожской АЭС.