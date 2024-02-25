«Мы будем терять»: Зеленский сделал неожиданное признание Зеленский: Украина будет терять территории из-за давления на фронте

Фото: Filip Singer/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Вооруженные силы Украины могут потерять еще больше территорий, заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции «Украина. 2024 год». По его словам, на фронте ВСУ испытывают сильнейшее давление. Вместе с тем глава государства отметил, что со стратегической точки зрения важны не столько территории, сколько жизни военнослужащих. Трансляция выступления Зеленского опубликована в его аккаунте в Facebook (деятельность в РФ запрещена).

Давление на фронте очень сильное. <...> Мы будем терять 100 метров, 50 метров. Это для нас важно, но стратегически важнее не терять людей, — заявил украинский президент.

Ранее Зеленский сообщил, что Украина планирует предложить России документ, который станет итогом предстоящего саммита по «формуле мира». Вместе с тем политик допустил, что Москва может не принять предложение Киева, однако, по его словам, Украина не приемлет, чтобы ей навязывали какие-либо форматы переговоров. Он также добавил, что для страны важно, чтобы инициатива исходила именно от нее. Известно, что на конференцию, о которой идет речь, могут пригласить представителей России.