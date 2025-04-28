«Мы банкроты»: депутат Рады о внешнем долге Украины Депутат Рады Цымбалюк: Украина стала банкротом

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Украина стала банкротом, так как внешний долг страны впервые в истории превысил 100% от ВВП, заявил депутат Верховной рады Михаил Цымбалюк. Проблемы с мобилизацией выступают вторым вызовом для страны, подчеркнул он в эфире YouTube канала «Говорит великий Львов».

Мы видим, что у Украины сегодня два вызова. Первый вызов — финансово-экономический, мы впервые в истории имеем более 100% внешнего долга сравнительно с ВВП. Это со всеми классическими экономическими, финансовыми — точнее факторами — мы банкроты, — отметил Цымбалюк.

До этого десятки человек инициировали демонстрацию в Амстердаме против военной помощи Украине. Акция началась на площади Дам, люди прошли по центральным улицам столицы Нидерландов.

Американская администрация сократила объемы помощи Украине в сфере кибербезопасности. В частности, существенная часть запланированных поставок специализированного оборудования для защиты критической инфраструктуры так и не была доставлена.

Ранее Times опубликовала карикатуру, на которой президент Украины Владимир Зеленский просит своего американского коллегу Дональда Трампа о помощи. Она подражает фреске Микеланджело Буонарроти «Сотворение Адама», но действующими лицами стали известные мировые политики.