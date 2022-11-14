Названы три категории иностранных наемников, воюющих на стороне Украины MWM: вместе с ВСУ воюют добровольцы из Европы и сотрудники иностранных армий и разведслужб

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

На Украине есть три категории воюющих на стороне Киева иностранных наемников, пишет американский журнал Military Watch Magazine (MWM). В одну из них входят действующие сотрудники иностранных армий и разведывательных служб, вторую составляют наемники из восточноевропейских государств, особенно из Польши, в третью входят добровольцы из западных стран.

По данным издания, группа сотрудников иностранных армий и разведслужб играет важную роль в боевых действиях, ее члены получают зарплату от западных правительств и направляются на Украину по приказу. Добровольцы из западных стран приезжают на Украину по идеологическим причинам, тогда как наемники из восточноевропейских государств активно участвуют в боях и несут большие потери.

Одним из самых известных иностранных подразделений, воюющих на стороне ВСУ, является «грузинский легион», куда входят около тысячи военных, в том числе примерно 50 британских военнослужащих. Как отмечают авторы издания, члены «легиона» объявили войну против всех россиян.

Ранее член главного совета Запорожской области Владимир Рогов заявил, что на линии боестолкновения в регионе воюют наемники из 40 стран, и в местах боевых действий наемных бойцов больше, чем украинских солдат. Он уточнил, что большая часть иностранных наемников, воюющих за Киев, это польские военные. Рогов также рассказал о значительном присутствии чеченских и грузинских боевиков.