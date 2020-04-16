МВФ рекомендовал Лондону и Брюсселю продлить переговоры по торговой сделке

https://static.news.ru/photo/83c35fd8-7fb5-11ea-8ac7-fa163e074e61_660.jpg Кристалина Георгиева Фото: Liu Jie/XinHua/Global Look Press

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева призвала Великобританию и Евросоюз не отказываться от переговоров по торговым отношениям после Brexit. По её мнению, это необходимо, чтобы избежать неопределённости в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса.

Я надеюсь, что все политики во всём мире будут думать о снижении неопределённости. Это и так непросто, давайте не будем делать ещё хуже, — цитирует BBC Георгиеву.

Она считает, что Лондон и Брюссель должны найти способы, с помощью которых «этот элемент неопределённости будет устранён в интересах Великобритании, ЕС и всего мира».

Великобритания покинула Евросоюз 1 февраля. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде до конца 2020 года, во время которого на Соединённое Королевство распространяются все европейские нормы. За это время они должны определить порядок строительства новых отношений.

Как писал NEWS.ru, переговоры между Евросоюзом и Великобританией по отношениям после Brexit отменены из-за пандемии коронавируса. Новая дата переговоров не сообщается.

Переговоры должны были состояться 18–20 марта. На сохранении нынешних сроков настаивал Лондон. В частности, глава секретариата правительства Майкл Гоув назвал «животрепещущим вопросом» перспективу проведения переговоров строго по плану. Он напомнил, что продления переговоров с Евросоюзом не будет. В свою очередь Брюссель рекомендовал сотрудникам европейских ведомств проводить встречи только в случае крайней необходимости. Приоритет предложено было отдавать видеосвязи, а работать настоятельно советуют из дома.