МВФ договорился с Украиной о выделении транша в $880 млн

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Международный валютный фонд (МВФ) сообщил о достижении договоренности о выделении Украине очередного транша по линии механизма расширенного кредитования, сообщает пресс-служба организации. Соглашение на рабочем уровне предполагает выделение Киеву суммы в размере $880 млн.

В документе подчеркивается, что договоренности должны быть одобрены руководством МВФ и советом исполнительных директоров. Представители МВФ отметили также «положительную динамику уверенного роста» украинской экономики. При этом в организации признали, что прогноз развития экономики Украины на текущий год остается «крайне неопределенным».

Ранее директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак заявила, что жизнеспособность Украины зависит от своевременной иностранной помощи. По ее словам, в том числе важное значение имеет финансовая поддержка США. В Варшаве, уточнила она, в настоящее время все еще продолжает работу миссия МВФ, которая проводит уже третий пересмотр программы финансовой помощи Украине.

Ранее сообщалось, что Украина близка к тому, чтобы достичь соглашения с МВФ на предоставление $900 млн. Bloomberg указал, что это может стать «вторым по величине финансовым спасательным кругом» для Киева после грантов и кредитов Евросоюза в случае, если Конгресс США не одобрит выделение более $60 млрд на помощь стране.