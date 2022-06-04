МВД Украины: разведка держит связь с пленными солдатами с «Азовстали»

Фото: Минобороны РФ

Сотрудники украинских специальных служб поддерживают связь с пленными солдатами ВСУ с «Азовстали». Об этом заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, пишет Reuters. По его словам, Киев через разведчиков узнает о содержании, питании и возможностях освобождения военнопленных.

Именно через них (спецслужбы — NEWS.ru) мы узнаем об условиях содержания, питании и возможности их освобождения, — заявил Монастырский.

Ранее глава Минюста ДНР Юрий Сироватко заявил, что на территории республики в данный момент находится 2,3 тысячи пленных бойцов ВСУ и «Азова» с мариупольского металлургического комбината «Азовсталь». В эфире телеканала «Россия 1» он уточнил, что за преступления, которые совершали украинские солдаты, им грозит смертная казнь.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Генпрокуратура республики совместно с российскими профильными ведомствами разрабатывает устав международного трибунала над украинскими военными, сдавшимися в Мариуполе. Особое внимание уделяется максимальной прозрачности суда.

По словам Пушилина, перед основным процессом должен пройти ряд промежуточных. Трибунал состоится в Мариуполе.

Он также отметил, что общество требует, чтобы справедливость восторжествовала, поэтому трибунал над украинскими военными неизбежен.