МВД Украины отказалось эвакуировать жителей Харькова МВД Украины не увидело поводов для эвакуации харьковчан

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Поводов для эвакуации населения из города Харькова и его окрестностей нет, передала пресс-службы МВД Украины. Там отметили, что распространяемая в СМИ информация об этом является фейком по дестабилизации ситуации.

В украинском информационном пространстве появляются сообщения якобы от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям об эвакуации из Харькова и его окрестностей через вероятное окружение города (российскими войсками). МВД информирует, что указанные публикации являются враждебным информационным вбросом, — уточнили в ведомстве.

О том, что жители Харькова массово уезжают из города, ранее рассказал журналист и блогер Юрий Подоляка. По его словам, люди покидают населенный пункт после заявлений местных властей о разрушенной инфраструктуре и отключениях электроэнергии. Кроме того, по его данным, по городу распространяются слухи о скором начале боевых действий.

До этого заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин сообщил NEWS.ru., что массовый отъезд мирных жителей из Харькова делает местную группировку ВСУ менее мобильной. В то же время, в предполагаемой эвакуации населения из города есть свои преимущества для украинской армии — если жителей будет меньше, то меньше будет потребностей в том же электричестве, продуктах и транспорте, пояснил он.