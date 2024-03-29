Главу МИД Приднестровья объявили в розыск на Украине

Фото: mid.gospmr.org

Виталий Игнатьев

МВД Украины объявило в розыск министра иностранных дел Приднестровья Виталия Игнатьева, следует из информации в базе данных ведомства. На сайте указано, что приднестровского дипломата обвиняют в посягательстве на территориальную целостность страны.

Уточняется, что речь идет о части 6 статьи 111-1 (коллаборационная деятельность). Кроме того, там говорится об обвинении по части 1 статьи 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Игнатьев — уроженец Одесской области. В начале 2024 года Служба безопасности Украины объявила, что вызывает его для вручения письменного уведомления о подозрении в совершении действий, предусмотренных указанными статьями УК Украины. Он должен был явиться в ведомство в период с 15 по 17 января.

Так, СБУ обвиняла Игнатьева в призывах к изменению границ Украины, а также в информационном сотрудничестве с Россией. Ему грозит до 10 лет лишения свободы по украинскому законодательству.

Кроме того, Следственный комитет Приднестровской Молдавской Республики сообщил о возбуждении уголовного дела после подрыва вертолета Ми-8 на территории воинской части в Тирасполе. Уточняется, что проверка ведется по статье о диверсии. На месте были обнаружены различные металлические и пластиковые части разорвавшегося дрона.