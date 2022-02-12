МВД Украины начали учения вблизи крымской границы

Министерство внутренних дел Украины начало учения неподалёку от административной границы с Крымом. Президент страны Владимир Зеленский наблюдал за их ходом во время своей рабочей поездки в Херсонскую область, сообщается на сайте президента Украины.

Учения проводятся в районе населённого пункта Каланчак, в них задействованы 1,3 тысячи полицейских, военнослужащих нацгвардии Украины, работники службы по чрезвычайным ситуациям и миграционной службы, курсанты одесского университета внутренних дел и спецтехника.

Эти учения не случайны, они проходят во всех приграничных областях нашего государства, — говорится в сообщении.

На манёврах отрабатывается реагирование силовиков на внутреннюю дестабилизацию с применением методов гибридной войны. В соцсетях распространяется ложная информация о якобы сложном состоянии в энергетике, перебоях с отоплением, водоснабжением и электроэнергией. На этом фоне, согласно легенде учений, происходят беспорядки, попытки захвата административных зданий и подрыва объектов критической инфраструктуры.

По словам Зеленского, необходимость таких учений обусловлена ​​тем, что любое вражеское наступление как правило начинается с дестабилизации ситуации внутри государства и работы диверсантов. Он добавил, что параллельно учения будут проводить и вооружённые силы страны.

Ранее сообщалось, что МИД Украины выразил протест в связи с проведением Россией учений в акватории Чёрного и Азовского морей, а также в Керченском проливе. В ведомстве заявили, что это приведёт к блокировке части водных территорий и экономическим и социальным трудностям для портов Украины.