МВД Украины: командир Ан-26 был готов сажать самолёт на одном двигателе

https://static.news.ru/photo/fd296f8a-ffc5-11ea-8d9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Бубин/wikipedia.org

Командир разбившегося на Украине самолёта Ан-26 перед крушением был спокоен и был готов сажать самолёт «на одном двигателе».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы МВД Украины.

Ранее NEWS.ru писал, что военно-транспортный самолёт потерпел крушение при заходе на посадку в городе Чугуев Харьковской области Украины. После падения транспортное средство загорелось. На самолёте совершали учебный полёт курсанты Харьковского университета Воздушных сил.

Как стало известно, перед столкновением с землёй 30-летний майор из Чугуева сообщил по рации о неполадках с двигателем.

В качестве причин крушения выдвигаются две версии: отказ одного из двигателей и ошибка пилота — экипаж мог перепутать дорогу со взлётно-посадочной полосой. Первую ситуацию эксперты назвали некритичной для экипажа, в составе которого явно были не новички.

Обстоятельства происшествия на данный момент выясняет специальная следственная группа, созданная по поручению президента Владимира Зеленского. В крушении самолёта погибли 25 человек, двое курсантов выжили, выпрыгнув из самолёта в последний момент. Ещё одного не допустили к полёту.