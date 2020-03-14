https://static.news.ru/photo/96c864ce-3d67-11ea-bf1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Whitehotpix/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министерство внутренних дел Украины предложило свои поправки в законопроект о противодействии распространению коронавируса. Ведомство предлагает наказывать лишением свободы сроком до трёх лет людей, нарушивших карантин.

Такая мера может ждать нарушителей, намеренно создавших условия для заражения других граждан, передают «Вести». Согласно предложениям МВД, за нарушение санитарных норм будут штрафовать на $10–17, а за намеренное сокрытие опасной инфекции или контакта с людьми — $5–10.

Также предусмотрены наказания для врачей: за отказ обследовать пациента с симптомами коронавируса штраф составит $7–17, за отказ от лечения человека с подтверждённым COVID-19 — $17–34, а за отказ от лечения больного, у которого позже обнаружат серьёзные признаки болезни, доктора могут лишить свободы на срок от двух до пяти лет.

От трёх до пяти лет тюрьмы будет грозить также чиновникам за сокрытие правды о ситуации с распространением вируса или искажение информации о нём.

Как писал NEWS.ru, коронавирусная инфекция COVID-19 в марте стала пандемией, распространившись в 142 государствах. Чтобы остановить вирус, десятки стран, включая Россию, США и государства Евросоюза, закрыли границы для иностранцев.

Премьер-министр Михаил Мишустин рекомендовал регионам РФ отменять массовые мероприятия, переводить школьников и студентов на домашнее обучение.

Число заражённых в мире превысило 163 тысячи человек.