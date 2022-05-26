В Приднестровье назвали имя заказчика теракта в военкомате Тирасполя МВД Приднестровья обнародовало имя заказчика теракта в военкомате Тирасполя 13 мая

Министерство внутренних дел непризнанной Приднестровской Молдавской республики обнародовало имя заказчика теракта в военкомате Тирасполя, который произошел 13 мая, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение ведомства. Выяснилось, что причастный к преступлению связан с силовыми структурами Молдавии.

Установлен заказчик преступления. Иван, он же Ион, — человек, связанный с силовыми структурами Молдавии. Следователи установили личность «куратора» Ивана: Ион Лозан — гражданин Молдавии, родился 11 сентября 1992 года, — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что о заказчике следователям сообщил задержанный житель Кишинева Александр Димов, участвовавший в поджоге военкомата. Другой задержанный исполнитель Виталий Цыбырнак, как выяснилось, также проживал в Кишиневе. Расследование продолжается.

Примерно в 5 утра 13 мая в столице Приднестровья Тирасполе задержанные попытались поджечь военкомат и нефтебазу с помощью «коктейлей Молотова». Возгорания были оперативно ликвидированы, пострадавших нет.