МВД Польши: страна приняла уже 1,8 млн беженцев из Украины
Антон Соловьев
Антон Соловьев
18:47, 14 марта 2022
Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press
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В МВД Польши сообщили, что на 14 мартаПольша приняла уже 1,8 миллиона беженцев из Украины, передаёт ТАСС. Немецкие власти ранее также обратились к Польше с просьбой прекратить отправку в ФРГ поездов с беженцами с Украины.
Около 1.8 миллионов украинских граждан пересекли границу Польши с начала специальной военной операции России на Украине. — сообщает агентство.
Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что фонд для восстановления Украины следует создать на основе конфискованных российских активов. Ранее почти половину госрезервов РФ заблокировали в рамках санкций.
С 24 февраля Украину покинули более 2,5 млн человек, сообщил в конце прошлой недели официальный представитель управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Мэттью Салтмарш. В ведомстве сообщили, что в основном это женщины и дети, выехавшие из страны в Центральную Европу. В понедельник Верховный комиссар по делам беженцев ООН Филиппо Гранди рассказал, что более 5 млн человек на Украине вынуждены были покинуть свои дома.
По оценкам УВКБ ООН, количество граждан, покинувших Украину в ближайшие дни, может достигнуть 4 млн. Украинцев принимают Польша, Словакия, Молдавия, Венгрия и Румыния. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель ранее сообщал, что ЕС сможет принять до 5 млн беженцев.