МВД Польши: страна приняла уже 1,8 млн беженцев из Украины

В МВД Польши сообщили, что на 14 марта Польша приняла уже 1,8 миллиона беженцев из Украины, передаёт ТАСС. Немецкие власти ранее также обратились к Польше с просьбой прекратить отправку в ФРГ поездов с беженцами с Украины.

Около 1.8 миллионов украинских граждан пересекли границу Польши с начала специальной военной операции России на Украине. — сообщает агентство.

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что фонд для восстановления Украины следует создать на основе конфискованных российских активов. Ранее почти половину госрезервов РФ заблокировали в рамках санкций.

С 24 февраля Украину покинули более 2,5 млн человек, сообщил в конце прошлой недели официальный представитель управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Мэттью Салтмарш. В ведомстве сообщили, что в основном это женщины и дети, выехавшие из страны в Центральную Европу. В понедельник Верховный комиссар по делам беженцев ООН Филиппо Гранди рассказал, что более 5 млн человек на Украине вынуждены были покинуть свои дома.