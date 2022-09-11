«Прибили к земле»: в ЛНР рассказали о ловушке для ВСУ в Красном Лимане МВД ЛНР: союзные силы пресекли переправу ВСУ в Красном Лимане

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Войска России, Донецкой и Луганской народных республик пресекли попытку бойцов ВСУ переправиться через реку Северский Донец в Красном Лимане, сообщил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев в своем Telegram-канале. Он добавил, что активность украинских военных заметно снизилась.

Красный Лиман. Бойцы и командиры с мест сообщают, что нашим артиллеристам удалось прибить к земле подразделения противника. Переправа через реку Северский Донец стала для укронацистов настоящей ловушкой. Сейчас активность ВСУ снизилась. Как будет дальше — в ближайшее время будет понятно, — рассказал Киселев.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее сообщил, что ситуация в Красном Лимане остается тяжелой. Он отметил, что поддерживает связь с администрациями и военными силами республики. Пушилин выразил восхищение защитниками ДНР, добавив, что Донбасс обязательно удастся отстоять.

Накануне представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские войска, находившиеся в районах Балаклеи и Изюма Харьковской области, перегруппированы и переброшены на территорию ДНР. По его словам, это сделано для наращивания усилий на Донецком направлении.