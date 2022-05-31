МВД ЛНР: при обстреле дома престарелых в Стаханове погибли люди В МВД ЛНР: обстрел ВСУ привел к возгоранию в доме престарелых в Стаханове и гибели людей

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В доме престарелых в Стаханове, загоревшемся после обстрелов ВСУ, есть погибшие и раненые, заявил помощник министра внутренних дел ЛНР Владимир Киселев в эфире Первого канала. Он добавил, что сейчас устанавливается полностью вся картина произошедшего, имена преступников скоро назовут.

Сейчас идет спасательная операция. Есть, к сожалению, и погибшие, и раненые… Генеральная прокуратура в ближайшее время озвучит всех тех преступников, которые совершили этот чудовищный обстрел и убийства мирных граждан в мирном городе, — заявил он.

Ранее стало известно, что при обстреле украинскими войсками Стаханова в ЛНР погибли две беременные женщины 24 и 22 лет. Также были ранены 24 человека, из них восемь детей.

31 мая в Макеевке (ДНР) в результате обстрелов с украинской стороны погибли женщина и пятилетняя девочка. Тела погибших обнаружены на Береговой и Кировоградской улицах.