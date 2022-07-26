МВД ЛНР: населённый пункт Новолуганское взят под контроль в ДНР

Фото: Минобороны России

Силы Луганской и Донецкой народных республик, а также России взяли под контроль населённый пункт Новолуганское в ДНР. Об этом в эфире «Соловьёв LIVE» сообщил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв.

По его словам, он уже будучи в эфире получил сообщение о взятии Новолуганского.

Буквально 10 минут назад пришло сообщение мне: Новолуганское тоже уже наше, наши ребята заняли этот населённый пункт, — сообщил представитель МВД ЛНР.

Новолуганское расположено севернее Горловки в районе 7 км от Углегорской ГЭС. Последняя уже взята под контроль Народной милиции.

Из Новолуганского до Мироновского, до Углегорки осталось, может быть, два-три дня, чтобы наши подразделения соединились и выровняли полностью линию соприкосновения с противником, — пояснил стратегическую важность занятого населённого пункта Киселёв.

Ранее помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселёв заявил о взятии Углегорской ТЭС в Светлодарске. Он отметил, что штурмовые отряды ЧВК Вагнера утром 26 июля заняли всю территорию электростанции.