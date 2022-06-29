МВД ЛНР: американские наемники руководят батальонами ВСУ в Северске В ЛНР заявили, что украинской группировкой в Северске руководят наемники из США

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Наемники из США полностью контролируют действия украинской группировки в Северске Донецкой области, заявил корреспонденту ТАСС помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев. Ранее Киселев сообщил, что под Лисичанском НМ ЛНР задержала группу иностранных наемников, которые пытались сбежать из окруженного города.

Сейчас в Северске находятся порядка шести тактических батальонов ВСУ, которые будут передвигаться в ближайшие сутки в район Краматорска на помощь в Славянск (город в Донецкой области, находится под контролем ВСУ. — NEWS.ru). Чэвэкашники США полностью управляют боевыми действиями: говорят батальонам, куда и как передвигаться, — заявил Киселев.

Ранее МО РФ сообщало, что на территории хлебозавода в городе Славянске в ДНР солдаты ВСУ оборудовали огневые позиции. Уточняется, что украинские военные также разместили бронетехнику, артиллерию и РСЗО на молокозаводе в городе Краматорске в ДНР.

До этого начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что ВСУ выставили снайперские точки около детского сада в Константиновке в ДНР. Он добавил, что подходы к учреждению заминированы, но об этом местное население не проинформировали. По его словам, военные также оборудовали склады с вооружением в Николаеве.