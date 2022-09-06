МВД Латвии заявило о невозможности оплачивать счета за электричество

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Глава МВД Латвии Кристапс Эклонс заявил, что министерство не сможет оплачивать счета за электричество уже в октябре. По его словам, ведомство уже проделало «огромную работу» для экономии электроэнергии, но инфраструктура в объектах настолько устарела, что МВД не сможет выполнять задачи по «экономии электропотребления», пишет Delfi.

Глава латвийского МВД отметил, что для выхода из сложившейся ситуации надо будет или «перераспределить финансирование», которое предназначено для закупки оборудования подконтрольных МВД ведомств, или попросить дополнительные деньги у министерства финансов.

Основной поставщик электроэнергии в стране Rigas siltums объявил, что с 2 октября планирует повысить тариф на теплоснабжение в два раза. Это будет повышение с нынешних €85,45 до €170,59 за мегаватт-час без учета НДС.

Ранее сообщалось, что Эстония столкнулась с серьезными проблемами из-за снижения трафика грузовых поездов, следующих из России и обратно. Национальный эстонский железнодорожный оператор Eesti Raudtee в 2022 году понес убытки в размере €20 млн евро, которые были вызваны западными санкциями в отношении России и Белоруссии.