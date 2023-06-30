МВД Франции: в ходе беспорядков задержано более 660 человек

Более 660 человек задержаны после ночных беспорядков во Франции из-за гибели подростка от рук полицейских, сообщил министр внутренних дел республики Жеральд Дарманен в своем аккаунте в Twitter. По данным французского телевидения, в ночь на 30 июня пострадали порядка 250 жандармов.

Также сообщается, что порядка 20 автобусов было сожжено в столичном регионе Франции Иль-де-Франс в ходе ночных столкновений.

Минувшей ночью наша полиция, жандармы и пожарные мужественно столкнулись с редким насилием. Я дал указания принимать решительные меры, было осуществлено 667 арестов, — написал французский министр.

По словам Дармамена, на подавление беспорядков задействованы около 40 тысяч стражей порядка, в том числе спецназ. Также применяется бронетехника и вертолеты.