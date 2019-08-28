https://static.news.ru/photo/0b8e11d8-c97c-11e9-96a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.imago-images.de/www.imago-images.de/Global Look Press

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер выразил уверенность, что власти не распознали назревающего в стране кризиса, который превратился в протесты «жёлтых жилетов».

По его словам, Париж «не прислушался» к сообщениям префектов департаментов. Чиновники первыми рассказали о напряжённой обстановке в своих регионах осенью 2018 года, передаёт телеканал BFM .

В целом мы упустили это из виду, мы, политики, и я один из таких политиков, — пояснил руководитель ведомства.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон признал, что протесты «жёлтых жилетов» вызваны социальной несправедливостью и сложным финансово-экономическим положением граждан.

Лидер пообещал уже осенью 2019 года предпринять необходимые меры, которые улучшат жизнь населения. При этом он уже дал правительству несколько поручений по этим вопросам.

Акции движения «жёлтых жилетов», которые выступают против повышения цен на бензин, начались во Франции 17 ноября 2018-го. Массовые митинги сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин. В соседних европейских государствах также были зафиксированы аналогичные протестные движения.

Макрон предложил провести большие национальные дебаты, чтобы остановить протестные движения. Предполагается, что любой житель страны в рамках данной инициативы сможет вынести на суд общественности предложения по вопросам миграции, налогов и демократии, писал News.ru.