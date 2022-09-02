МВД Эстонии: недвижимость россиян может быть продана за долги по ЖКХ Вице-канцлер МВД Эстонии: недвижимость россиян может быть продана для покрытия долгов

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Таллин, Эстония

Недвижимость граждан России в Эстонии может быть продана для покрытия возможного долга по оплате коммунальных услуг, если таковые появятся, заявил вице-канцлер эстонского МВД Вейко Коммусаар, его слова приводят РИА Новости.

Если человек действительно окажется в ситуации, когда он не сможет управлять недвижимостью и образуется долг, в самом крайнем случае квартиру могут реализовать для покрытия долга, — сообщил Коммусаар.

По словам Коммусаара, люди, приобретающие жилье в других странах, должны просчитывать наперед, смогу ли они всегда иметь доступ к этой недвижимости. Также вице-канцлер отметил, что граждане России, которые по какой-то причине не смогут управлять своей недвижимостью на территории Эстонии или оплачивать коммунальные услуги, смогут сделать это через третьих лиц.

Да, как сейчас делать банковские переводы — сложный вопрос. Если есть человек или фирма, которые готовы следить за этой недвижимостью, я думаю, что есть способ договориться об отсрочке платежей, — заключил Коммусаар.

Ранее сообщалось, что власти Эстонии планируют окончательно запретить россиянам въезд в страну. Предполагается, что это произойдет в течение нескольких недель. При этом в МИДе страны уточнил, что в страну продолжать пускать граждан РФ, направляющихся в республику по гуманитарным, семейным или медицинским причинам. Также въезд в страну будет открыт для дипломатических работников.