МВД Австрии: устроивший теракт в Вене действовал в одиночку

https://static.news.ru/photo/ed05774e-1eaf-11eb-a2ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: photonews.at/Georges Schneider via www.imago-images.de/Global Look Press

По версии следствия, теракт в Вене был устроен злоумышленником-одиночкой. Об этом заявил глава МВД Австрии Карл Нехаммер.

По его словам, установить данный факт помогло изучение видеозаписей, которые были сделаны свидетелями инцидента.

Мы смогли установить, что накопление сведений расследования касательно теории о преступнике-одиночке подтверждается анализом видеозаписей, — цитирует министра ТАСС.

Вечером 2 ноября у синагоги в Вене началась стрельба. Погибли пять человек и были ранены ещё 18. Ранее сообщалось, что огонь по людям открыли несколько неизвестных. Один из них был уничтожен, а остальные скрылись.

Власти расценили произошедшее как теракт. Граждан призвали воздержаться от посещения общественных мест и не выходить на улицу без необходимости. Кроме того, правительство страны усилило меры безопасности, в том числе на границе. В Австрии объявлен трёхдневный траур.

Позднее стало известно, что уничтоженный террорист — уроженец Вены, а его родители — выходцы из Северной Македонии. До теракта он уже попадал в поле зрения силовиков, поскольку в числе других исламистов собирался выехать в Сирию для участия в боевых действиях.

Как писал NEWS.ru, злоумышленник в апреле 2019 года был приговорён к тюремному сроку за попытку примкнуть к террористической группировке «Исламское государство» (запрещена в РФ). Однако уже через полгода вышел на свободу досрочно.