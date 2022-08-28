МВД Австрии опровергло информацию об убийстве Натальи Вовк

Министерство внутренних дел Австрии опровергло РИА Новости статью издания Exxpress об убийстве подозреваемой в убийстве политолога Дарьи Дугиной Натальи Вовк. В ведомстве заявили, что не могут подтвердить достоверность этой информации.

После консультации с нашими коллегами из Управления государственной безопасности и разведки (DSN) мы можем сообщить вам, что в Австрии не известно ни об одном подобном случае. Поэтому мы не можем подтвердить достоверность этой информации, — сказали в пресс-службе.

Днем Exxpress сообщило, что Вовк обнаружили мертвой на съемной квартире. Якобы на теле женщины обнаружили 17 ножевых ранений. В качестве «доказательства» издание прикрепило фотографию девушки отдаленно похожей на Вовк. В издании предположили, что к убийству украинки причастны российские спецслужбы. Позднее выяснилось, что фотография была позаимствована из новости 2020 года о 26-летней москвичке.

Дарья Дугина погибла 20 августа. Журналистка возвращалась с фестиваля «Традиция» в Подмосковье домой на своем автомобиле Toyota Land Cruiser, когда сработало взрывное устройство.

В убийстве политолога подозревают сотрудницу ВСУ Наталью Вовк, прибывшую в июле в Москву вместе с 12-летней дочерью и поселившуюся в соседнем подъезде дома, где жила Дарья, и следившую за ней.

При этом ответственность за убийство взяла на себя ранее не известная организация — Национальная республиканская армия. NEWS.ru разбирал подробности «партизанской» версии.