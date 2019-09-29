Австрийская народная партия (АНП) во главе с её председателем и бывшим канцлером Себастьяном Курцем побеждает на досрочных выборах в Национальный совет. Такие данные обнародовало Министерство внутренних дел страны по итогам подсчёта всех голосов.
АНП получила 38,4% голосов, Социал-демократическая партия Австрии (СДПА) — 21,5%, ультраправая Австрийская партия свободы (АПС) — 17,3%, «Зелёные» — 12,4%, «Новая Австрия» — 7,4%.
Как писал News.ru, ранее лидер АНП Себастьян Курц рассказал о том, что готов вести переговоры о формировании будущего правительства со всеми политическими силами в парламенте. Он заявил о победе АНП на выборах в Австрии.