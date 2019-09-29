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Родственники экс-президента Франции Жака Ширака уведомили лидера ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен о том, что её присутствие на церемонии его памяти нежелательно. Умерший политик был противником националистической организации.

Как сообщает BFM, Марин Ле Пен отказалась от планов прийти 30 сентября в парижский собор Сен-Сюльпис, где пройдёт заупокойная служба и гражданская панихида в память о Жаке Шираке. До этого...