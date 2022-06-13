Музыканты группы «Земляне» попали в ДТП после выступления в Херсоне

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На обратном пути из Херсона, в 30 км от Феодосии, автобус с группой «Земляне», певицей Еленой Север, группой «СПБ!» и другими артистами попал в ДТП, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Русской медиагруппы». Музыканты возвращались с концерта, посвященного Дню России. На плохо освещенной трассе едва не произошло столкновение с фурой.

По словам пассажиров, если бы автобус не съехал в кювет, все могло бы закончиться и вовсе плачевно, — рассказали агентству в пресс-службе.

Все пассажиры автобуса уцелели, помощь медиков им не понадобилась. Тем не менее музыканты испытали шок.

К нам в бочину летела фура, и мы вылетели в поле в 1 м от бетонного столба. Получается, проскочили между ними, — рассказали участники группы «Земляне».

Музыканты добавили, что рядом с местом ДТП оказалась полицейская машина, экипаж которой связался с МЧС. По их словам, автобус стальным тросом вытащили на дорогу проезжавшие мимо военные.

Накануне артисты дали в Херсоне концерт в честь Дня России, после чего поздравили с праздником бойцов Народной милиции ДНР и сотрудников Росгвардии на одном из блокпостов.

8 июня автомобиль Genesis с мигалкой сбил курьера-велосипедиста на пешеходном переходе в центре Москвы. В момент ДТП в салоне автомобиля находился лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Сам он впоследствии заявил, что не видел столкновения, так как в машине всегда работает с документами.

На место происшествия прибыли медики, которые оказали пострадавшему курьеру помощь и отвезли его в больницу.