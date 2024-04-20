Мужчины в военной форме расстреляли полицейских на Украине «Страна»: мужчины в военной форме застрелили полицейского в Винницкой области

Фото: МО Украины

Несколько мужчин в военной форме застрелили полицейского на блокпосту в Винницкой области Украины, сообщает украинское издание «Страна.ua». Уточняется, что инцидент произошел в ночное время.

Люди в военной форме сегодня ночью застрелили полицейского на блокпосту. Это произошло в Винницкой области, между селами Флорино и Еланец в Гайсинском районе, — говорится в сообщении.

По данным журналистов, окрашенный в защитные цвета внедорожник остановили для проверки документов. В какой-то момент злоумышленники открыли огонь по полицейским. В результате стрельбы двое правоохранителей получили травмы, одного из них госпитализировали, второй погиб. Также известно, что после инцидента мужчины направились в сторону Одесской области — она располагается к югу от Винницкой.

Ранее глава Минюста Украины Денис Малюська сообщил, что осужденных украинцев начнут посылать на службу в подразделения сразу на линию фронта. По его словам, эта мера поможет избежать бегства заключенных. Он добавил, что мобилизованные осужденные станут «условно свободными гражданами», которые устроились на службу в ВСУ. При этом в случае уклонения их ждет новый срок, подчеркнул Малюська.