Мужчину уволили из школы за съемки в эротической комедии В Британии уволили сотрудника школьной столовой из-за съемок в БДСМ-порно

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Заместителя директора британской школы для детей с особыми потребностями Пола Белси отстранили от работы за участие в съемках малобюджетной эротической комедии с элементами БДСМ. В одной из сцен отца двоих детей связали, заткнули рот и отшлепали, пишет The Sun. В школе мужчина работал ответственным за качество питания детей в столовой. Среди коллег он неоднократно хвалился тем, что снимается в фильмах для взрослых.

В фильме рассказывается о двух отчаявшихся мужчинах чуть старше 40 лет, которые основали нудистский лагерь. В нем же они знакомятся с девушками.

Ранее школьница из Первоуральска, которая занялась групповым сексом с подростками и попала на видео, бросила учебу. Последний раз 11-летнего ребенка видели в школе около месяца назад. Она прятала лицо, недосидела до окончания всех назначенных на тот день уроков и ушла. Следователи возбудили уголовное дело, после того как трое восьмиклассников занялись групповым сексом с 11-летней девочкой. Изначально в гости к девочке пришли пятеро восьмиклассников, с которыми она познакомилась в социальных сетях и пригласила к себе. Они вместе выпивали, двое из них позже ушли, а оставшиеся устроили оргию и записали все на камеру телефона.