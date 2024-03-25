Мужчину с плакатом «Да здравствует Путин» арестовали во Франции Le Figaro: француз задержан за слова о Макроне и плакат «Да здравствует Путин»

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Во французском городе По правоохранители арестовали мужчину за слова о президенте республики Эммануэле Макроне и за плакат с надписью «Да здравствует Путин», пишет Le Figaro. По информации издания, в полицию обратился арендодатель соцжилья, который рассказал, что плакаты местного жителя оскорбляют Макрона и его супругу.

В частности, на плакатах задержанного было написано: «Макрон — мошенник» и «Макрон — сумасшедший психопат, он хочет вести нас к войне». Отмечается, что по результатам психиатрической экспертизы обвиняемый оказался вменяемым, мужчина признал вину. Прокурор города Родольф Жарри сообщил, что по итогам досудебного расследования прокуратура ограничится взысканием штрафа.

Ранее полиция Латвии задержала женщину, которая вывесила в окне своей квартиры флаг России и плакат «Путин — мой друг». В отношении нее возбудили уголовное дело об оправдании военных преступлений, а также еще 15 административных дел за использование запрещенной символики в общественных местах.

По данным правоохранителей, гражданка Елена Крейле уже участвовала в пророссийских митингах с плакатом «Россия, я с тобой!», а также «неоднократно провоцировала окружающих» демонстрацией запрещенных символов спецоперации на Украине — V и Z. После задержания Крейле общалась с полицией и журналистами только на русском языке и игнорировала вопросы на латышском.