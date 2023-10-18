Мужчину с ножом задержали у синагоги во Франции

Фото: IMAGO/David Catry/Global Look Press

Французская полиция задержала мужчину с ножом возле синагоги в коммуне Канн на юге страны, сообщил на своей странице в социальной сети Twitter (X) глава МВД Жеральд Дарманен. По его словам, задержанный намеревался совершить нападение.

Только что в Канне сотрудники уголовной полиции задержали очень опасного человека с ножом, который хотел напасть на другого человека. Благодаря им удалось избежать худшего, — написал министр.

По данным телеканала BFMTV, задержанный возле синагоги попытался напасть на прохожего. В ситуацию вмешались находившиеся поблизости сотрудники полиции. Нападавший попытался скрыться с места происшествия, но был задержан.

Ранее в Берлине неизвестные бросили два «коктейля Молотова» в здание еврейской общины Kahal Adass Jisroel. По имеющимся данным, в результате нападения никто не пострадал. В здании находятся еврейская религиозная школа и синагога. Согласно сообщениям СМИ, бутылки с зажигательной смесью не попали в здание и разбились на тротуаре. Кроме того, злоумышленники сорвали и сожгли израильский флаг перед городской администрацией в Ахене на западе Германии. Сотрудники, работающие в здании, обнаружили его рано утром, после чего обратились в правоохранительные органы.

Также стало известно, что сотрудник посольства Израиля подвергся нападению в Пекине, он госпитализирован с ножевым ранением. Врачи оценивают состояние пострадавшего как стабильное. Инцидент произошел в одном из торговых центров китайской столицы. По имеющимся данным, пострадавший получил ранение в лицо. Сотрудник дипмиссии был атакован на фоне резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке.