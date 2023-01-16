Мужчину арестовали в Британии после обнаружения урана в аэропорту Хитроу

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Одного человека арестовали в Великобритании в связи с обнаружением урана в британском аэропорту Хитроу в декабре 2022 года, сообщает BBC со ссылкой на данные службы лондонской полиции. Мужчина старше 60 лет был арестован в рамках расследования и освобожден под залог до апреля.

Несмотря на этот арест и исходя из того, что нам известно на данный момент, этот инцидент по-прежнему не связан с какой-либо прямой угрозой для общества, — сказал глава контртеррористического отделения лондонской полиции Ричард Смит.

Мужчина был арестован в соответствии со статьей 9 Закона о терроризме, которая касается изготовления и хранения радиоактивных устройств и материалов. Арест произошел после того, как сотрудники отдела по борьбе с терроризмом обыскали дом в Чешире: полиция заявила, что никаких материалов, которые могли бы представлять угрозу для общества, обнаружено не было.

Офицеры пограничной службы обнаружили радиоактивный материал в партии металлолома во время плановой проверки 29 декабря. По данным британской газеты Sun, посылка была изначально отправлена из Пакистана и прибыла в аэропорт рейсом из Омана. При этом правоохранители заявляли, что количество урана было «чрезвычайно небольшим» и не представляло угрозы для людей.

Ранее врач Юлия Матюк рассказала, что при попадании человека в зону повышенного радиационного фона необходимо употреблять в пищу лисички, грузди и маслята, поскольку лесные грибы хорошо выводят радиацию из организма. Также полезно есть чечевицу и пить поливитамины.