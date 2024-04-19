Мужчина заперся в здании в Париже и угрожает взорвать бомбу

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

В центре Парижа неизвестный мужчина заперся в здании иранского консульства, он угрожает взорвать принесенную с собой бомбу, сообщает радиостанция Europe 1. Французские полицейские и спецназ оцепили район в месте происшествия.

Помимо перекрытия улиц около здания, расположенного в 16-м округе столицы Франции, также приостановлена работа шестой линии метро. Неизвестный зашел в здание около 11:00. По данным радиостанции, в зону происшествия направлен спецотряд полиции BRI, который используется в ситуациях с повышенным риском безопасности. Некоторые очевидцы сообщили, что с собой у мужчины есть предмет, похожий на взрывчатку.

Ранее в Севастополе пьяный местный житель позвонил в полицию и сообщил, что взорвет дом гранатой. По данным СМИ, в процессе попойки мужчину вывели из себя «вымышленные враги» и он захотел взорвать здание. Вскоре оказалось, что у горожанина был муляж гранаты.

До этого в Москве женщина пострадала при взрыве страйкбольной гранаты. Инцидент произошел в муниципальном округе Зеленоград. Пострадавшая наткнулась на предмет, похожий на гранату, на дереве у себя во дворе. Вызывать экстренные службы она не стала, а попыталась снять находку самостоятельно. Когда она прикоснулась к ней, раздался взрыв.