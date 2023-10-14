Мужчина забрался на монумент и угрожает устроить взрыв в центре Варшавы

Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости

Памятник жертвам авиакатастрофы Ту-154 под Смоленском,

Мужчина залез на монумент жертвам смоленской авиакатастрофы на площади Пилсудского в центре Варшавы и угрожает устроить взрыв, пишет издание WirtualnaPolska. По его данным, в ногах мужчина держит предмет, в котором может быть заложена взрывчатка. Площадка вокруг памятника оцеплена, на место ЧП прибыл переговорщики

Неизвестный мужчина забрался на памятник жертвам смоленской катастрофы и угрожает взорвать. В расположенную неподалеку гостиницу прибыли вооруженные полицейские, — пишет издание.

Действие разворачивается у памятника, который возвели в память о гибели президента Польши Леха Качиньского и ведущих политиков из правящей партии «Право и Справедливость». Делегация в 2010 году находилась в самолете, который потерпел крушение под Смоленском.

Ранее в московском аэропорту Домодедово взорвалась светошумовая граната, принадлежавшая одному из пассажиров. Владельца боеприпаса отвезли в полицейский участок для выяснения обстоятельств. Оказалось, что мужчину уже задерживали за незаконное хранение оружия и боеприпасов. В результате инцидента никто не пострадал.

Похожий случай произошел в аэропорту Оренбурга. Здание полностью эвакуировали из-за гранаты, обнаруженной в багаже военнослужащего. Из воздушной гавани вывели примерно 150 человек, а позднее прибывшие на место взрывотехники установили, что граната является муляжом. Выяснилось, что военнослужащий купил сувенир в своей части и вез домой в качестве подарка.