Мужчина ворвался в два дома в ФРГ и застрелил трех человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ФРГ мужчина ворвался в два многоквартирных дома, застрелил там трех и ранил двух человек, сообщает издание Bild со ссылкой на информацию правоохранителей. Инцидент произошел в коммуне Лангвайд близ Аугсбурга.

Мужчина застрелил из пистолета трех человек в многоквартирном доме на Шубертштрассе, — пишет издание.

Уточняется, что среди жертв нападавшего две женщины возрастом 49 и 72 года и мужчина 52 лет. После этого он ворвался во второй дом, где ранил 32-летнюю женщину и 44-летнего мужчину. Полиция задержала подозреваемого. Известно, что ему 62 года, мотивы его действий не называются.

Ранее сообщалось, что массовая драка со стрельбой произошла в городе Долинске на юго-востоке Сахалина 22 июля. Один из участников драки попытался задавить оппонента после того, как тот протаранил его автомобиль своим. В ход пошли палки и огнестрельное оружие.

В поселке Городище Волгоградской области мужчина напал на бизнесмена Сергея Кадкина. Инцидент произошел вечером 18 июля. Киллер выстрелил в мужчину на глазах у жены и дочери предпринимателя. Сам Кадкин выжил, однако находится в реанимации. Полиция разыскивает стрелявшего.