Мужчина ворвался на празднование Курбан-байрама под Парижем и ранил двоих

Фото: Louai Barakat/Keystone Press Agency/Global Look Press

Два человека получили легкие ранения после того, как неизвестный ворвался в спортзал в парижском пригороде Боней-сюр-Марн, где праздновали Курбан-байрам, сообщил телеканал BFMTV. По его данным, в числе раненых значится сотрудник мэрии.

В момент инцидента в помещении находились около 200 представителей мусульманской общины. Злоумышленник был задержан на месте, мотивы его действий выясняются, проинформировал телеканал. Вместе с тем BFMTV указывает, что вооруженный злоумышленник до этого мог совершить разбойное нападение и ворвался в спортзал, чтобы спрятаться.

Как уточнил телеканал, преступник 2000 года рождения напал на пожилого человека, чтобы забрать его покупки, однако напавшего спугнула жена жертвы. Подозреваемый скрылся, направившись к спортзалу, но был схвачен присутствовавшими на месте людьми прежде, чем успел применить оружие. Мужчина арестован полицией и взят под стражу, в частности, за попытку вымогательства с применением оружия и угрозы смертью.

Ранее житель города Синельниково Днепропетровской области Украины напал с ножом на сотрудника военкомата, который получил ранение руки. Предполагается, что напавшему хотели вручить повестку. Против него было возбуждено уголовное дело по статьям «Препятствование законной деятельности ВСУ» и «Покушение на убийство».