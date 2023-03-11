Мужчина вместе с сыном забил до смерти любовника бывшей жены Отец и сын в Британии убили мужчину, вступившего в отношения с матерью парня

Фото: Norfolk Police

В британском Норфолке Уэйн и Райли Пекхэмы (отец и сын, 49 лет и 23 года соответственно) убили любовника Керри Пэкхэм, матери одного из них и бывшей жены другого. Они оба были признаны виновными, передает Daily Mail. Мужчин арестовали еще в январе прошлого года.

В один из зимних вечеров Мэтью Родуэлл, находясь в доме возлюбленной, услышал, что ее сын и бывший муж пытаются попасть внутрь. Мужчина решил спрятаться в шкафу в комнате младшего ребенка Керри и вызвать полицию. В это время старший сын залез в окно дома.

Мать семейства умоляла Райли уйти, однако тот открыл дверь своему отцу, схватив обувь любовника матери. Двое мужчин нашли Родуэлла, вытащили его из шкафа и начали избивать. Керри пыталась им помешать, но тщетно. От полученных травм Родуэлл скончался. Ему было 39 лет.

Женщина начала встречаться с убитым уже после развода с Уэйном Пекхэмом.

Ранее в Новом Уренгое 61-летний мужчина из ревности убил свою сожительницу и ее друга. По версии следствия, обвиняемый до смерти избил своих жертв стеклянной бутылкой.

Конфликт произошел 23 октября 2022 года. Мужчина застал возлюбленную за выпивкой с другим мужчиной. Он схватил стеклянную бутылку и избил собутыльника своей сожительницы. Пострадавший покинул квартиру и в тот же день скончался. Ревнивец тем временем напал на свою возлюбленную. Она умерла от полученных травм в больнице спустя два дня.