Мужчина утопил дрон в вулкане Фаградальсфьядль ради эффектного видео

https://static.news.ru/photo/227121dc-8ee8-11eb-9c4f-96000091f725_660.jpg Фото: Amazing Aerial/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Исландии продолжает извергаться вулкан Фаградальсфьядль, спавший шесть тысяч лет. Эффектное видео из самого жерла вулкана снял один из пользователей социального новостного ресурса Reddit, пожертвовав ради этого дроном.

Ролик опубликован на YouTube-канале Reddit. На видео показано извержение с уникального ракурса — аккурат над жерлом. Камера постепенно опускается в бурлящую магму, ролик длится всего 15 секунд.

В Reddit с юмором подошли к публикации видео, вспомнив легендарную эпопею Джона Толкина «Властелин колец». Главный герой, хоббит Фродо Бэггинс должен был сбросить Кольцо Всевластия в недра огненной горы, чтобы спасти мир от зла.

Фродо просто должен был использовать дрон, — гласит подпись к ролику.

Ранее NEWS.ru писал, что извержение Фаградальсфьядля оказалось настолько масштабным, что в стране был введён режим чрезвычайной ситуации. Было полностью приостановлено авиасообщение, главный аэропорт страны был закрыт, а все основные дороги в районе вулкана перекрыты. Он находится на юго-западе страны в 40 километрах от столицы — Рейкьявика.