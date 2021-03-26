Мужчина утопил дрон в вулкане Фаградальсфьядль ради эффектного видео

В Исландии продолжает извергаться вулкан Фаградальсфьядль, спавший шесть тысяч лет. Эффектное видео из самого жерла вулкана снял один из пользователей социального новостного ресурса Reddit, пожертвовав ради этого дроном.
Ролик
В Reddit с юмором подошли к публикации видео, вспомнив легендарную эпопею Джона Толкина «Властелин колец». Главный герой, хоббит Фродо Бэггинс должен был сбросить Кольцо Всевластия в недра огненной горы, чтобы спасти мир от зла.
Фродо просто должен был использовать дрон, — гласит подпись к ролику.
Ранее NEWS.ru писал, что извержение Фаградальсфьядля оказалось настолько масштабным, что в стране был введён режим чрезвычайной ситуации. Было полностью приостановлено авиасообщение, главный аэропорт страны был закрыт, а все основные дороги в районе вулкана перекрыты. Он находится на юго-западе страны в 40 километрах от столицы — Рейкьявика.