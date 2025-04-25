Мужчина сделал секс-рабыню из 83-летней матери В Испании осудили мужчину, который сделал секс-рабыню из 83-летней матери

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В Испании 47-летний мужчина удерживал в сексуальном рабстве 83-летнюю мать, сообщает Daily Mail. Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы.

О происшествии стало известно весной 2023 года благодаря сиделкам. Они обратили внимание на странное поведение пенсионерки, а также заметили кровь на ее одежде. Женщина рассказала соцработницам об ужасах со стороны сына, но не успела представить свои свидетельства в суде, так как умерла спустя семь месяцев после начала следствия.

В итоге доказательства предоставили сиделки, соцработник и судебно-медицинский эксперт. Адвокаты мужчины пытались списать все на его невменяемость, но экспертиза показала, что испанец здоров. Во время следствия удалось доказать, что сын превратил жизнь матери «в ад».

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