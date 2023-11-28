Мужчина сбежал в Белоруссию после угроз женщины на латвийской границе Мужчина без паспорта перешел границу Латвии и Белоруссии после угроз неизвестной

Фото: Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

Мужчина пересек латвийско-белорусскую границу без документов после угроз со стороны неизвестной женщины, назвавшейся сотрудницей миграционной службы прибалтийской страны, рассказал официальный представитель Полоцкого погранотряда Денис Глебко в эфире телеканала «Беларусь-1». О дате инцидента, личности мужчины и его дальнейшей судьбе ничего не сообщается.

Неизвестная женщина [в латвийском пункте пропуска «Патерниеки»] представилась сотрудницей латвийской миграционной службы, однако подтверждающих документов не показала и начала угрожать. Услышав такое, мужчина принял решение покинуть территорию пункта пропуска. При этом в сопредельном пункте пропуска «Патерниеки» у мужчины остались машина, документы, денежные средства, — рассказал Глебко.

По данным телеканала, герой этой истории — гражданин Швеции «с корнями из Белоруссии», он долгое время проживает за границей, но часто посещает историческую родину. По его собственным словам, в ходе углубленной проверки женщина в штатском, не назвавшая себя, попыталась вербовать его для сбора информации на территории Белоруссии. Опасаясь за личную безопасность, мужчина перешел границу и рассказал о случившемся сотруднику белорусского пункта пропуска «Григоровщина». О дальнейшем развитии событий информации нет.

Ранее один из российских офицеров рассказал, что украинские спецслужбы пытаются вербовать бойцов ВС РФ через WhatsApp. По его словам, когда с ним связались, он доложил о случившемся вышестоящему командованию — оно передало информацию силовикам.