Мужчина с мачете устроил панику в метро Парижа

https://static.news.ru/photo/2ec2ae02-1dcc-11eb-8fd4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vincent Isore/Global Look Press

Человек с холодным оружием ходил по станции «Пер-Лашез» в парижской подземке, что привело к панике среди местных жителей. Затем мужчина забаррикадировался в здании неподалёку.

По коридорам «Пер-Лашез» ходил парень с мачете. Я <...> не знал, оставаться ли мне в метро или бежать обратно, — рассказал очевидец происходящего.

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Силовики перекрыли дороги и потребовали от владельцев магазинов закрыть помещения.

Позднее мужчину удалось арестовать без каких-либо проишествий, передаёт Express со ссылкой на источник.

В результате инцидента никто не пострадал, информирует «Газета.Ru».

Вечером в понедельник, 2 ноября, группа неизвестных открыла стрельбу у синагоги в австрийской столице. Согласно последним данным, погибли четыре человека и получили ранения не менее 18. Один из нападавших был уничтожен. Власти расценили произошедшее как теракт.

Утром 29 октября во французской Ницце молодой мужчина с ножом напал на прихожан собора Нотр-Дам. Его жертвами стали три человека. Полицейские применили оружие и ранили нападавшего. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что задержанный молодой человек является сторонником радикальных течений ислама. Произошедшее градоначальник назвал «исламским фашизмом».

Кроме того, 16 октября радикал обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати, который на уроках демонстрировал карикатуры на исламского пророка Мухаммеда. Инцидент произошёл возле школы в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа, писал NEWS.ru.