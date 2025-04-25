Мужчина пошел покупать замену угнанному авто и приобрел свою же машину В Британии мужчина случайно купил угнанную у него машину

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Житель Великобритании случайно приобрел в автосалоне машину, которую у него до этого угнали, передает Daily Star. Решение о покупке он принял после долгих и безрезультатных переговоров со страховой компанией по поводу украденной Honda Civic R.

Эван Валентайн из Солихалла решил сам найти замену угнанной машине и наткнулся в одном из автосалонов на идентичный экземпляр, отличавшийся только регистрационными номерами. Мужчина осмотрел авто, но ничего необычного не заметил и купил транспортное средство. Уже по дороге он осознал, что приобрел собственную машину, когда нашел в багажнике знакомые вещи и учуял запах разлитого им пива из-под сиденья.

Это был странный микс эмоций − от шока до облегчения, что машина вернулась, − сказал Эван.

Ранее в Великобритании нейросеть диагностировала у местной жительницы рак, сделав это за год до обследования у врачей. Девушка описала чат-боту свои проблемы со здоровьем, после чего ИИ вынес неутешительный вердикт. Однако она обратилась к медиками лишь спустя долгое время, когда ей стало хуже. Специалисты провели анализы и выяснили, что у британки рак крови. Теперь ей предстоит курс химиотерапии, после которого она должна излечиться от болезни.