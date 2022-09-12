Мужчина попытался сорвать церемонию прощания с Елизаветой II

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

Церемония прощания с Елизаветой II

Мужчина попытался сорвать церемонию прощания с Елизаветой II в Эдинбурге, передает Sky News. Сообщается, что один из британцев в толпе крикнул «Эндрю, ты больной!», обращаясь к герцогу Йоркскому Эндрю, сыну королевы, которого ранее обвинили в изнасиловании и лишили ряда титулов. Полиция скрутила мужчину, после чего процессия продолжилась.

Во время процессии мужчина закричал «больной старик», обращаясь к герцогу Йоркскому Эндрю. Полиция позже подтвердила, что мужчина был задержан в связи с нарушением общественного порядка, — отмечает агентство.

Церемония прощания с королевой началась в Эдинбурге 12 сентября. Гроб пронесли по улицам столицы Шотландии в собор Святого Эгидия, где пройдет молебен. За машиной с гробом Елизаветы в процессии шли её четверо детей, включая нового британского короля Карла III, который до официального вступления в должность был принцем Чарльзом.

Ранее сообщалось, что принц Эндрю «откупился» от девушки Верджинии Вульф, обвинившей его в изнасиловании в доме Джеффри Эпштейна. Как пишут британские СМИ, такое задание младшему брату дал принц Чарльз, который потребовал закрыть это дело до юбилея королевы. Речь шла о сумме в 7,5 млн фунтов стерлингов.